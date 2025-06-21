Fars: Израиль атаковал ядерный объект в Исфахане
Иранский ядерный объект в Исфахане подвергся нападению со стороны Израиля, сообщило иранское информационное агентство Fars.
По его данным, утечки опасных материалов не было. Представитель службы безопасности Ирана уточнил, что Израиль осуществил несколько атак, в том числе на объект в Исфахане. Большинство взрывов во время атак были связаны с работой ПВО, добавил чиновник.
В Иране находится 18 объектов ядерной инфраструктуры. В частности, в центральной провинции Исфахан расположены научно-исследовательский центр на 3000 специалистов, заводы по переработке урана и производству топливных таблеток для реактора IR-40. В Ардакане завод перерабатывает в желтый кек руды с уранового рудника Саганд. В совокупности запасы месторождения насчитывают 1,55 млн т.
По данным МАГАТЭ, наибольшие повреждения при ударах Израиля получил ядерный объект в Натанзе, там зафиксировано небольшое радиоактивное загрязнение внутри защитного периметра.