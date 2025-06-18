В иранском Натанзе зафиксировано небольшое радиоактивное загрязнение

16 июня Гросси сообщал, что наибольшие повреждения при ударах Израиля получил ядерный объект в Натанзе в Центральном Иране. В МАГАТЭ тогда сообщали, что показатель радиоактивности за пределами объекта находится на нормальном уровне, что свидетельствует об отсутствии внешнего радиологического воздействия на население и окружающую среду. При этом на его территории наблюдается радиологическое и химическое загрязнение.