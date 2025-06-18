В иранском Натанзе зафиксировано небольшое радиоактивное загрязнение
В иранском городе Натанз зафиксировано небольшое радиоактивное загрязнение внутри защитного периметра на объекте. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Bloomberg TV. Он отметил, что угрозы населению или окружающей среде нет.
16 июня Гросси сообщал, что наибольшие повреждения при ударах Израиля получил ядерный объект в Натанзе в Центральном Иране. В МАГАТЭ тогда сообщали, что показатель радиоактивности за пределами объекта находится на нормальном уровне, что свидетельствует об отсутствии внешнего радиологического воздействия на население и окружающую среду. При этом на его территории наблюдается радиологическое и химическое загрязнение.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.
«Ведомости» писали, что в Иране находится 18 объектов ядерной инфраструктуры. Например, в центральной провинции Исфахан расположены научно-исследовательский центр на 3000 специалистов, заводы по переработке урана и производству топливных таблеток для реактора IR-40. В Ардакане завод перерабатывает в желтый кек руды с уранового рудника Саганд. В совокупности запасы месторождения насчитывают 1,55 млн т.