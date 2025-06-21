МИД Израиля назвал три цели в отношении Ирана
Израиль ставит перед собой три цели в отношении Ирана, при этом смена режима в республике пока не является частью стратегии, заявил в интервью Bild министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.
«Мы назвали ядерную программу, ракетную программу и программу ликвидации [иранского командования] официальными и заявленными целями этой войны», – сказал он.
Саар отказался уточнить, входит ли в планы еврейского государства уничтожение высшего руководства Ирана, в частности, верховного лидера республики аятоллы Али Хаменеи. По его словам, Израиль никогда заранее не говорит о том, что намерен делать.
«Кабинет безопасности еще не определил смену режима как цель этой войны. По крайней мере, пока», – добавил министр.
Путь переговоров с Тегераном исчерпан, все предыдущие дипломатические усилия оказались безуспешными, считает Саар. Он также отверг обвинения в том, что действия Израиля нарушают международное право, и призвал Иран отказаться от обогащения урана.
17 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские силы знают местонахождение Хаменеи и он является легкой целью. При этом Трамп указал, что Вашингтон не собирается убивать верховного лидера Ирана, и добавил: «по крайней мере, сейчас».