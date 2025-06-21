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МИД Израиля назвал три цели в отношении Ирана

Ведомости

Израиль ставит перед собой три цели в отношении Ирана, при этом смена режима в республике пока не является частью стратегии, заявил в интервью Bild министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. 

«Мы назвали ядерную программу, ракетную программу и программу ликвидации [иранского командования] официальными и заявленными целями этой войны», – сказал он. 

Саар отказался уточнить, входит ли в планы еврейского государства уничтожение высшего руководства Ирана, в частности, верховного лидера республики аятоллы Али Хаменеи. По его словам, Израиль никогда заранее не говорит о том, что намерен делать.

«Кабинет безопасности еще не определил смену режима как цель этой войны. По крайней мере, пока», – добавил министр. 

Путь переговоров с Тегераном исчерпан, все предыдущие дипломатические усилия оказались безуспешными, считает Саар. Он также отверг обвинения в том, что действия Израиля нарушают международное право, и призвал Иран отказаться от обогащения урана.

17 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские силы знают местонахождение Хаменеи и он является легкой целью. При этом Трамп указал, что Вашингтон не собирается убивать верховного лидера Ирана, и добавил: «по крайней мере, сейчас».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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