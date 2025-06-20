Путин выразил надежду, что угрозы в адрес Хаменеи не более чем риторика
Президент России Владимир Путин надеется, что угрозы, звучащие с израильской стороны в адрес духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, не будут реализованы. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мне бы очень хотелось, чтобы вот такие вещи, о которых вы сказали, оставались на уровне риторики», – подчеркнул Путин.
20 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что реакция России на возможное убийство Хаменеи, которым угрожает Израиль, будет резко негативной. Представитель Кремля указал, что смена режима в Иране немыслима и даже разговоры об этом должны быть недопустимы для всех. При этом Песков не стал уточнять, какие меры примет Россия в случае смерти верховного лидера Исламской Республики.
Днем ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ликвидация Хаменеи является одной из целей операции еврейского государства. По его мнению, он «не может продолжать существовать». Кац также назвал аятоллу «современным Гитлером».
17 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские силы знают местонахождение Хаменеи и он является легкой целью. При этом Трамп указал, что Вашингтон не собирается убивать верховного лидера Ирана, и добавил: «по крайней мере, сейчас».