Путин выразил надежду, что угрозы в адрес Хаменеи не более чем риторика

20 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что реакция России на возможное убийство Хаменеи, которым угрожает Израиль, будет резко негативной. Представитель Кремля указал, что смена режима в Иране немыслима и даже разговоры об этом должны быть недопустимы для всех. При этом Песков не стал уточнять, какие меры примет Россия в случае смерти верховного лидера Исламской Республики.