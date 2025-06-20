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Путин выразил надежду, что угрозы в адрес Хаменеи не более чем риторика

Ведомости

Президент России Владимир Путин надеется, что угрозы, звучащие с израильской стороны в адрес духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, не будут реализованы. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мне бы очень хотелось, чтобы вот такие вещи, о которых вы сказали, оставались на уровне риторики», – подчеркнул Путин.

20 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что реакция России на возможное убийство Хаменеи, которым угрожает Израиль, будет резко негативной. Представитель Кремля указал, что смена режима в Иране немыслима и даже разговоры об этом должны быть недопустимы для всех. При этом Песков не стал уточнять, какие меры примет Россия в случае смерти верховного лидера Исламской Республики.

Днем ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ликвидация Хаменеи является одной из целей операции еврейского государства. По его мнению, он «не может продолжать существовать». Кац также назвал аятоллу «современным Гитлером».

17 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские силы знают местонахождение Хаменеи и он является легкой целью. При этом Трамп указал, что Вашингтон не собирается убивать верховного лидера Ирана, и добавил: «по крайней мере, сейчас».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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