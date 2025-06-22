Гросси анонсировал срочное заседание совета управляющих из-за ситуации в Иране
Экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, связанное с последствиями американских авиаударов по ядерным объектам Ирана, состоится 23 июня. Соответствующее решение о созыве совещания принял генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
«В связи с чрезвычайной ситуацией в Иране я созываю на завтра экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ», – написал Гросси в соцсети X.
В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Вашингтон в нарушении международного права и добавил, что страна «оставляет за собой право использовать все средства для защиты своего суверенитета, интересов и народа».
После атаки МАГАТЭ заявило, что агентству не поступало сообщений об увеличении уровня радиации за пределами объектов после ударов США по Фордо, Исфахану и Натанзу.