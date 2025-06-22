Захарова: переговоры Москвы и Киева движутся в правильном направлении

Второй раунд переговоров России и Украины состоялся 2 июня в Стамбуле. На встрече стороны договорились о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров. Москва и Киев также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. 16 июня помощник президента и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сообщил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 военных.