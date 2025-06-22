Захарова: переговоры Москвы и Киева движутся в правильном направлении
Переговоры России и Украины движутся в правильном направлении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью изданию Journale du Dimanche.
«Я считаю, что мы движемся в правильном направлении. <...> Россия отдает абсолютный приоритет решению коренных причин конфликта. Для нас принципиально важно получить надежные гарантии разрыва Киева с НАТО, а также соблюдения основных прав и свобод на Украине, независимо от языка, национальности или вероисповедания», – высказалась Захарова.
Она подчеркнула, что Россия по-прежнему готова добиваться целей по демилитаризации и денацификации Украины как политическими, так и военными средствами. Захарова также напомнила, что переговорный процесс возобновился по инициативе президента РФ Владимира Путина. В нем были достигнуты гуманитарные договоренности, которые уже реализовались, добавила она.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил, что дата очередного раунда переговоров России и Украины может быть согласована на неделе. Песков уточнял, что в ходе третьего раунда переговоров стороны обсудят гуманитарные обмены, выполнение ранее достигнутых договоренностей и меморандумы.
Второй раунд переговоров России и Украины состоялся 2 июня в Стамбуле. На встрече стороны договорились о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров. Москва и Киев также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. 16 июня помощник президента и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сообщил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 военных.