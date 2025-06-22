Иран впервые применил ракеты Kheibar против Израиля после ударов США

После атаки США иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани написал письмо председателю Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю организации. Он подчеркнул, что военная агрессия США против суверенитета и территориальной целостности Ирана является грубым нарушением международного права и обязательных к исполнению международных норм, закрепленных в Уставе ООН. Согласно ему же, Иран имеет право на самооборону.