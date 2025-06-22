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Иран впервые применил ракеты Kheibar против Израиля после ударов США

Ведомости

Иран впервые использовал новые ракеты Kheibar против Израиля после ударов США, пишет агентство Mehr со ссылкой на данные департамента по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«В ходе этой операции впервые была применена многозарядная баллистическая ракета Kheibar Shekan из третьего поколения воздушно-космических ракет КСИР, в которой была применена новая тактика для более точного, разрушительного и эффективного удара», – сказано в сообщении.

По данным агентства, был атакован аэропорт Бен-Гурион, биологический исследовательский центр и центры командования и управления. Ракеты Kheibar способны маневрировать во время приземления, уклоняться от систем ПВО и наводиться до момента удара. Дальность полета ракет – 2000 км.

После атаки США иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани написал письмо председателю Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю организации. Он подчеркнул, что военная агрессия США против суверенитета и территориальной целостности Ирана является грубым нарушением международного права и обязательных к исполнению международных норм, закрепленных в Уставе ООН. Согласно ему же, Иран имеет право на самооборону.

В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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