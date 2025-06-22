Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН для осуждения авиаударов США

Иравани также сообщил, что в свете серьезных и далекоидущих последствий этих варварских и преступных действий для международного мира и безопасности, Исламская Республика Иран срочно запрашивает созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН для безотлагательного рассмотрения данного вопиющего и незаконного акта агрессии.