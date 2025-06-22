Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН для осуждения авиаударов США

Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН для осуждения авиаударов СШАИранский постпред заявил о грубом нарушении международного права и устава организации
Удары, нанесенные Соединенными Штатами по Ирану, представляют собой грубое нарушение международного права и Устава ООН. Об этом заявил иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани, передает IRNA.
В письме, направленном председателю Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю организации, он подчеркнул, что военная агрессия США против суверенитета и территориальной целостности Ирана является грубым нарушением международного права и обязательных к исполнению международных норм, закреплённых в Уставе ООН.
Иравани также сообщил, что в свете серьезных и далекоидущих последствий этих варварских и преступных действий для международного мира и безопасности, Исламская Республика Иран срочно запрашивает созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН для безотлагательного рассмотрения данного вопиющего и незаконного акта агрессии.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также обвинил Вашингтон в нарушении международного права. Он добавил, что Иран «оставляет за собой право использовать все средства для защиты своего суверенитета, интересов и народа».
В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует.