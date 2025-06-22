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Израиль вернул тела трех заложников из сектора Газа

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и агентство безопасности Израиля (ISA) вернули из сектора Газа тела трех заложников. Об этом сообщили в представительстве армии.

Тела были обнаружены в анклаве 21 июня. Это погибшие заложники Офра Кейдар, Йонатан Самерано и старший сержант Шая Левинсон.

Кейдар похитили из кибуца Беэри в октябре 2023 г., на момент смерти ей был 71 год. Боевиками палестинской группировки «Хамас» в октябре 2023 г. также был убит ее супруг Шмуэль Кейдар. 

Самерано был похищен из кибуца Беэри после того, как он сбежал с музыкального фестиваля Nova, на момент смерти ему был 21 год. Командир танка Левинсон вступил в бой с боевиками в октябре 2023 г., на момент смерти ему было 19 лет.

5 июня в ЦАХАЛе сообщили, что Израиль вернул из Газы тела двух заложников «Хамаса». Израильские военные обнаружили тела 70-летней гражданки Израиля и США Джуди Вайнштейн Хаггай и 72-летнего израильского и американского гражданина Гади Хаггая.

Через два дня, 7 июня, в армии Израиля сообщили, что обнаружили в секторе Газа тело 36-летнего гражданина Таиланда Пинта Наттапонга, которого похитили боевики радикальной группировки «Бригады моджахедов» («Катаиб аль-муджахидин»). Наттапонг был похищен из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 г. и убит во время пребывания в плену. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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