Израиль вернул тела трех заложников из сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и агентство безопасности Израиля (ISA) вернули из сектора Газа тела трех заложников. Об этом сообщили в представительстве армии.
Тела были обнаружены в анклаве 21 июня. Это погибшие заложники Офра Кейдар, Йонатан Самерано и старший сержант Шая Левинсон.
Кейдар похитили из кибуца Беэри в октябре 2023 г., на момент смерти ей был 71 год. Боевиками палестинской группировки «Хамас» в октябре 2023 г. также был убит ее супруг Шмуэль Кейдар.
Самерано был похищен из кибуца Беэри после того, как он сбежал с музыкального фестиваля Nova, на момент смерти ему был 21 год. Командир танка Левинсон вступил в бой с боевиками в октябре 2023 г., на момент смерти ему было 19 лет.
5 июня в ЦАХАЛе сообщили, что Израиль вернул из Газы тела двух заложников «Хамаса». Израильские военные обнаружили тела 70-летней гражданки Израиля и США Джуди Вайнштейн Хаггай и 72-летнего израильского и американского гражданина Гади Хаггая.
Через два дня, 7 июня, в армии Израиля сообщили, что обнаружили в секторе Газа тело 36-летнего гражданина Таиланда Пинта Наттапонга, которого похитили боевики радикальной группировки «Бригады моджахедов» («Катаиб аль-муджахидин»). Наттапонг был похищен из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 г. и убит во время пребывания в плену.