Израиль вернул из Газы тела двух заложников «Хамаса»

По данным армии, супруги были убиты боевиками во время нападения на кибуц Нир-Оз на юге Израиля 7 октября 2023 г. У Хаггай осталось четверо детей. После процедуры идентификации в Национальном институте судебной медицины их семьи и община Нир-Оз были уведомлены об их гибели.