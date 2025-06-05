Израиль вернул из Газы тела двух заложников «Хамаса»
Израильские военные обнаружили тела 70-летней гражданки Израиля и США Джуди Вайнштейн Хаггай и 72-летнего израильского и американского гражданина Гади Хаггая, которые были похищены боевиками палестинского «Хамаса» в районе Хан-Юнис в секторе Газа и вывезены в Израиль. Об этом сообщила армия Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
По данным армии, супруги были убиты боевиками во время нападения на кибуц Нир-Оз на юге Израиля 7 октября 2023 г. У Хаггай осталось четверо детей. После процедуры идентификации в Национальном институте судебной медицины их семьи и община Нир-Оз были уведомлены об их гибели.
ЦАХАЛ и агентство безопасности Израиля (ISA) выразили соболезнования близким погибших и пообещали продолжать прилагать усилия для того, чтобы как можно скорее вернуть всех заложников домой.
31 мая министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил «Хамасу» уничтожением в случае отказа от предложения, которое выдвинул спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Он указал, что ЦАХАЛ продолжает свою деятельность в Газе и наносит удары с воздуха, суши и моря в беспрецедентных масштабах. Уничтожая боевиков и очищая территорию анклава, армия устраняет любые угрозы. Так Израиль достигнет целей войны и добьется освобождения заложников при капитуляции группировки, заявил министр.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября 2023 г., когда боевики «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию. Ее целью стала ликвидация инфраструктуры группировки и освобождение похищенных.