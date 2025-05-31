Министр обороны Израиля пригрозил «Хамасу» уничтожением при отказе от плана США

28 мая «Хамас» достиг соглашения с Уиткоффом о прекращении огня в Газе, выводе из анклава израильских сил и возобновлении поставок гуманитарной помощи. Al Arabiya сообщал, что группировка приняла предложение о 60-дневном прекращении огня с Израилем. Согласно документу, в первый и седьмой дни перемирия «Хамас» освободит 10 живых заложников и передаст 18 тел. Также будет организована доставка гумпомощи в сектор Газа. В свою очередь Израиль обязуется прекратить боевые действия на весь срок перемирия.