Министр обороны Израиля пригрозил «Хамасу» уничтожением при отказе от плана США
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил радикальной палестинской группировке «Хамас» уничтожением в случае отказа от предложения, которое выдвинул спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
«Убийцам "Хамаса" теперь придется сделать выбор: принять условия предложения Уиткоффа по освобождению похищенных или быть уничтоженными», – написал Кац на своей странице в соцсети X.
Он указал, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает свою деятельность в секторе Газа и наносит удары с воздуха, суши и моря в беспрецедентных масштабах. Уничтожая боевиков и очищая территорию анклава, ЦАХАЛ устраняет любые угрозы. Так Израиль достигнет целей войны и добьется освобождения заложников при капитуляции группировки, добавил министр.
28 мая «Хамас» достиг соглашения с Уиткоффом о прекращении огня в Газе, выводе из анклава израильских сил и возобновлении поставок гуманитарной помощи. Al Arabiya сообщал, что группировка приняла предложение о 60-дневном прекращении огня с Израилем. Согласно документу, в первый и седьмой дни перемирия «Хамас» освободит 10 живых заложников и передаст 18 тел. Также будет организована доставка гумпомощи в сектор Газа. В свою очередь Израиль обязуется прекратить боевые действия на весь срок перемирия.
При этом 30 мая BBC со ссылкой на представителя «Хамаса» сообщало, что группировка планирует отклонить предложение Уиткоффа о перемирии в Газе. Собеседник телерадиовещателя заявил, что американская инициатива не соответствует требованиям «Хамаса». Среди них он назвал прекращение военных действий.