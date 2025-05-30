ВВС: «Хамас» отклонит предложение Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа
Палестинская радикальная группировка «Хамас» намерена отклонить предложение спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о перемирии в секторе Газа. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя организации.
Собеседник телерадиовещателя рассказал, что предложение Уиткоффа не соответствует требованиям «Хамаса». Среди них он назвал прекращение военных действий.
Представитель «Хамаса» Сами Абу Зухри рассказал агентству Reuters, что предложение Уиткоффа не содержит обязательств со стороны Израиля прекратить военные действия в Газе, вывести войска или позволить гумпомощи свободно поступать на территорию анклава. Член политбюро группировки Басема Наима заявил, что, тем не менее, руководство движения изучает это предложение.
28 мая радикальная палестинская группировка «Хамас» достигла соглашения с Уиткоффом о прекращении огня в секторе Газа, выводе из анклава израильских сил и возобновлении поставок гуманитарной помощи.
Телеканал Al Arabiya писал, что «Хамас» принял предложение о 60-дневном прекращении огня с Израилем. Согласно проекту документа, в первый и седьмой дни перемирия «Хамас» освободит в общей сложности 10 живых заложников и передаст 18 тел. Также будет организована доставка гуманитарной помощи в сектор Газа, которую будут распределять ООН и Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца. Передача пленных пройдет без публичных заявлений или церемоний.
Израиль, в свою очередь, обязуется прекратить военные действия на весь срок перемирия. В документе подчеркивается, что все операции ЦАХАЛ будут зафиксированы, а на 10-й день «Хамас» должен будет предоставить полную информацию о других удерживаемых лицах.