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ВВС: «Хамас» отклонит предложение Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа

Ведомости

Палестинская радикальная группировка «Хамас» намерена отклонить предложение спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о перемирии в секторе Газа. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя организации.

Собеседник телерадиовещателя рассказал, что предложение Уиткоффа не соответствует требованиям «Хамаса». Среди них он назвал прекращение военных действий.

Представитель «Хамаса» Сами Абу Зухри рассказал агентству Reuters, что предложение Уиткоффа не содержит обязательств со стороны Израиля прекратить военные действия в Газе, вывести войска или позволить гумпомощи свободно поступать на территорию анклава. Член политбюро группировки Басема Наима заявил, что, тем не менее, руководство движения изучает это предложение.

28 мая радикальная палестинская группировка «Хамас» достигла соглашения с Уиткоффом о прекращении огня в секторе Газа, выводе из анклава израильских сил и возобновлении поставок гуманитарной помощи.

Телеканал Al Arabiya писал, что «Хамас» принял предложение о 60-дневном прекращении огня с Израилем. Согласно проекту документа, в первый и седьмой дни перемирия «Хамас» освободит в общей сложности 10 живых заложников и передаст 18 тел. Также будет организована доставка гуманитарной помощи в сектор Газа, которую будут распределять ООН и Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца. Передача пленных пройдет без публичных заявлений или церемоний.

Израиль, в свою очередь, обязуется прекратить военные действия на весь срок перемирия. В документе подчеркивается, что все операции ЦАХАЛ будут зафиксированы, а на 10-й день «Хамас» должен будет предоставить полную информацию о других удерживаемых лицах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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