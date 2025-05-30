Израиль и «Хамас» приняли новые условия США о перемирии в Газе

По мнению научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмилы Самарской, Израиль потенциально готов принять такие условия перемирия, где бы отсутствовали обязательства по прекращению войны, – но и в этом случае крайне высоки риски для его срыва. «Иными словами, израильские власти готовы к такой сделке, которая не привела бы впоследствии к распаду коалиционного правительства или по крайней мере не встретила бы активных возражений со стороны как минимум одного из лидеров крайне правых партий», – добавила эксперт. Впрочем, продолжает Самарская, в долгосрочной перспективе даже без сделки вероятность распада кабинета Нетаньяху весьма велика из-за сохраняющихся противоречий внутри правящего блока.