Израиль и «Хамас» приняли новые условия США о перемирии в Газе

Израиль и «Хамас» приняли новые условия США о перемирии в ГазеБелый дом настроен прекратить войну в регионе в ближайшее время
Администрация Дональда Трампа оптимистично настроена относительно перспектив заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождения израильских заложников, удерживаемых палестинской группировкой «Хамас». Об этом вечером 28 мая заявил журналистам в Овальном кабинете спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф, видео его выступления опубликовано на YouTube-канале AFP. «У меня очень хорошие предчувствия по поводу достижения <...> временного прекращения огня и долгосрочного мирного урегулирования этого конфликта», – добавил он.
Предложенный Уиткоффом новый проект соглашения о прекращении огня предусматривает освобождение 10 живых и передачу 18 тел погибших израильских заложников в обмен на 60-дневное перемирие и частичный вывод израильских войск из Газы, сообщил The Times of Israel источник в израильском правительстве. При этом, по словам собеседника издания, в документе не сказано об обязательствах Израиля прекратить войну.
О высокой вероятности заключения сделки в ближайшее время также сообщили изданию Axios три американских источника, знакомых с ситуацией. По их словам, Уиткофф в течение двух недель рассматривал американский проект соглашения с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также с представителем «Хамас» в Дохе при посредничестве американо-палестинского бизнесмена Бишара Бахбаха.
Впоследствии 28 мая «Хамас» в своем Telegram-канале сообщил о готовности работать с американским предложением о прекращении огня. Вечером 29 мая Нетаньяху заявил о своем согласии с американским планом.
По данным Axios, ранее разногласия у сторон возникли из-за недопонимания и собственной интерпретации текста документа. «Хамас» настроен на поэтапное освобождение израильских заложников, чтобы гарантировать невозобновление Израилем боевых действий после истечения 60-дневного перемирия, а также на полный вывод израильских войск из Газы, возобновление гуманитарной помощи и создание правительства технократов для управления анклавом. Израильская сторона желает освобождения сразу всех заложников без обязательств по прекращению войны.
Новый проект соглашения от Белого дома вызвал критику со стороны крайне правых министров в кабинете Нетаньяху. Так, министр финансов Бецалель Смотрич на своей странице в Х написал, что Израилю вместо того, чтобы мириться с «Хамас», нужно «затягивать петлю на шее» исламистов до их полной капитуляции. А по мнению министра поселений Орита Штрока, палестинские радикалы сегодня «стоят на коленях», поэтому израильтянам «не стоит сдаваться».
На другом конце политического спектра лидер оппозиционной партии «Еш атид» («Есть будущее», 23 мандата из 120 мест в парламенте) Яир Лапид призвал израильские власти «публично и немедленно» принять американское предложение о мире, обещая при этом Нетаньяху предоставить «страховочную сетку», если его союзники по коалиции решат выйти из правительства в случае заключения сделки.
По мнению научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмилы Самарской, Израиль потенциально готов принять такие условия перемирия, где бы отсутствовали обязательства по прекращению войны, – но и в этом случае крайне высоки риски для его срыва. «Иными словами, израильские власти готовы к такой сделке, которая не привела бы впоследствии к распаду коалиционного правительства или по крайней мере не встретила бы активных возражений со стороны как минимум одного из лидеров крайне правых партий», – добавила эксперт. Впрочем, продолжает Самарская, в долгосрочной перспективе даже без сделки вероятность распада кабинета Нетаньяху весьма велика из-за сохраняющихся противоречий внутри правящего блока.
Соглашение между Израилем и «Хамас» будет шатким и рискует сорваться в любой момент, считает научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. В настоящее время на Ближнем Востоке происходит ослабление гегемонии США, замечает эксперт. По его словам, Вашингтон предпочитает делегировать ответственность за безопасность в регионе местным игрокам. «В результате в регионе образовался вакуум силы, и этим уникальным историческим моментом активно пользуется Израиль в своих интересах. Вашингтон пока сохраняет рычаги влияния на еврейское государство, в том числе через поставки вооружений. Но нынешняя администрация вряд ли им воспользуется, поскольку в Израиле она видит естественный свой форпост для противостояния Ирану», – объяснил эксперт.
Переговоры по поводу нового плана совпали с возобновлением гуманитарных поставок в Газу по измененной схеме. По данным Associated Press, она предусматривает предоставление помощи палестинцам через специально созданный фонд гуманитарной помощи (GHF) в четырех распределительных центрах, расположенных вблизи израильских военных позиций в анклаве, что по замыслу израильских властей закроет доступ «Хамас» к международной помощи. Этот фонд состоит из отставных американских военных и сотрудников гуманитарных организаций.
ООН отказывается сотрудничать с новой структурой. По ее мнению, новая схема превратит гумпомощь в оружие и заставит сотни тысяч людей ютиться на ограниченном пространстве вокруг четырех распределительных центров.
Потенциальное соглашение о прекращении огня будет тактическим и использоваться противоборствующими сторонами для передышки и перегруппировки сил, полагает программный менеджер РСМД Иван Бочаров. По его словам, за все время вооруженного противостояния стороны так и не смогли найти способы для всеобъемлющего урегулирования конфликта: Израиль пока официально не отказался от уничтожения «Хамас», а палестинские группировки, несмотря на неоднократные попытки диалога, так и не смогли решить проблему разобщенности.