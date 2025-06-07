ЦАХАЛ вернула из сектора Газа тело тайского заложника
Израильские военные обнаружили в секторе Газа тело 36-летнего гражданина Таиланда Пинта Наттапонга, которого похитили боевики радикальной группировки «Бригады моджахедов» («Катаиб аль-муджахидин»). Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
Наттапонг был похищен из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 г. и убит во время пребывания в плену. Его останки удалось найти благодаря информации, полученной на допросе от задержанного палестинского радикала и с помощью других разведданных. Тело заложника вывезли в Израиль. После процедуры идентификации в Национальном институте судебной медицины его семья, община Нир-Оз и власти Таиланда были уведомлены о гибели мужчины.
По данным армии, «Бригады моджахедов» также похитили в октябре 2023 г. семью Бибас. Тела 33-летней Шири Бибас, ее сыновей двухлетнего Кфира и пятилетнего Ариэля были возвращены в Израиль в феврале 2025 г. в рамках обмена с радикальной палестинской группировкой «Хамас». До этого боевики освободили живым отца семейства 35-летнего Ярдена Бибаса. Кроме того, радикалы из этой организации удерживали тела еще двух израильских заложников и по-прежнему удерживают останки еще одного иностранного пленного.
5 июня ЦАХАЛ вернула в Израиль из Газы тела 70-летней гражданки Израиля и США Джуди Вайнштейн Хаггай и 72-летнего израильского и американского гражданина Гади Хаггая, похищенных «Хамасом». Супруги были убиты боевиками во время нападения на кибуц Нир-Оз в октябре 2023 г. У погибших осталось четверо детей.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г., когда боевики «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию. Ее целью стала ликвидация инфраструктуры палестинской группировки и освобождение похищенных.