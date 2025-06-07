ЦАХАЛ вернула из сектора Газа тело тайского заложника

По данным армии, «Бригады моджахедов» также похитили в октябре 2023 г. семью Бибас. Тела 33-летней Шири Бибас, ее сыновей двухлетнего Кфира и пятилетнего Ариэля были возвращены в Израиль в феврале 2025 г. в рамках обмена с радикальной палестинской группировкой «Хамас». До этого боевики освободили живым отца семейства 35-летнего Ярдена Бибаса. Кроме того, радикалы из этой организации удерживали тела еще двух израильских заложников и по-прежнему удерживают останки еще одного иностранного пленного.