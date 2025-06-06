Начальник генштаба Армии обороны Израиля утвердил планы боевых действий в Газе
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил планы боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе армии.
Замир провел встречу с командующим Южным военным округом генерал-майором Янивом Асором 6 июня. Начальник генштаба оценил продолжающиеся в анклаве бои и утвердил «оперативные планы» для продолжения кампании в Газе.
28 мая стало известно, что палестинская группировка «Хамас» достигла соглашения с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом о прекращении огня, выводе из анклава израильских сил и возобновлении поставок гумпомощи. При этом 30 мая BBC со ссылкой на представителя «Хамаса» сообщало, что группировка планирует отклонить предложение Уиткоффа о перемирии в Газе.
На фоне этих сообщений министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил «Хамасу» уничтожением в случае отказа от предложения. Кац добавил, что ЦАХАЛ продолжит свою деятельность в Газа.
31 мая ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла палестинской группировки «Хамас» Мухаммеда Синвара. Операция была направлена на палестинских боевиков в командно-штабном комплексе, созданном внутри подземной инфраструктуры под больницей в Хан-Юнисе.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г., когда боевики «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию. Ее целью стала ликвидация инфраструктуры группировки и освобождение похищенных.