Кремль: разговор Путина и Трампа можно оперативно согласовать
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно оперативно согласовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля сообщил, что разговора президентов на фоне американских ударов по Ирану не планируется. «Но при необходимости такие контакты сейчас могут организовываться весьма оперативно», – добавил он.
22 июня США вступили в военный конфликт Израиля и Ирана. Американские силы нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. По данным CNN, против Фордо США применили 30 000-фунтовую (31,6 т) бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) – впервые в боевых условиях. Удары по объектам в Исфахане и Натанзе наносились крылатыми ракетами Tomahawk.
На фоне атаки в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран впервые использовал новые ракеты Kheibar против Израиля. Mehr писал, что ракеты Kheibar способны маневрировать во время приземления, уклоняться от систем ПВО и наводиться до момента удара. Дальность полета ракет – 2000 км.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Вашингтон в нарушении международного права. Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.