Кремль: разговор Путина и Трампа можно оперативно согласовать

22 июня США вступили в военный конфликт Израиля и Ирана. Американские силы нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. По данным CNN, против Фордо США применили 30 000-фунтовую (31,6 т) бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) – впервые в боевых условиях. Удары по объектам в Исфахане и Натанзе наносились крылатыми ракетами Tomahawk.