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Кремль: разговор Путина и Трампа можно оперативно согласовать

Ведомости

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно оперативно согласовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля сообщил, что разговора президентов на фоне американских ударов по Ирану не планируется. «Но при необходимости такие контакты сейчас могут организовываться весьма оперативно», – добавил он.

22 июня США вступили в военный конфликт Израиля и Ирана. Американские силы нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. По данным CNN, против Фордо США применили 30 000-фунтовую (31,6 т) бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) – впервые в боевых условиях. Удары по объектам в Исфахане и Натанзе наносились крылатыми ракетами Tomahawk.

На фоне атаки в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран впервые использовал новые ракеты Kheibar против Израиля. Mehr писал, что ракеты Kheibar способны маневрировать во время приземления, уклоняться от систем ПВО и наводиться до момента удара. Дальность полета ракет – 2000 км.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Вашингтон в нарушении международного права. Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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