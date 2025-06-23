Небензя предупредил о «ящике Пандоры» после ударов США по Ирану
Вашингтон ударами по Ирану открыл «ящик Пандоры»: дальнейшие последствия непредсказуемы. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.
«Своими действиями США открыли "ящик Пандоры", и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Небензя сообщил, что Москва предлагала Вашингтону свои посреднические услуги для того, чтобы найти мирные и взаимоприемлемые решения противоречиям вокруг иранской ядерной программы: «Но дипломатия нашим американским коллегам сегодня явно не нужна. Ответственность за это лежит на американском руководстве».
22 июня в США состоялось заседание СБ ООН, посвященное ситуации вокруг атак американских сил на ядерные объекты Ирана. «РИА Новости» писало, что Россия, КНР и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции совета. Документом осуждаются американские атаки на ядерные объекты Ирана, указывается на угрозу глобальному миру и безопасности и др.
Заседание прошло в день нападения ВВС США на три ядерных объекта в Иране. До этого, с 13 июня, Израиль начал наносить авиаудары по территории Ирана, Тегеран в ответ совершает атаки по израильской территории.