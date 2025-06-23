Небензя предупредил о «ящике Пандоры» после ударов США по Ирану

Небензя сообщил, что Москва предлагала Вашингтону свои посреднические услуги для того, чтобы найти мирные и взаимоприемлемые решения противоречиям вокруг иранской ядерной программы: «Но дипломатия нашим американским коллегам сегодня явно не нужна. Ответственность за это лежит на американском руководстве».