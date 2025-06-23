ЦАХАЛ: ВВС Израиля атакуют военные объекты в Иране
В настоящее время ВВС Израиля наносят удары по объектам военной инфраструктуры в Керманшахе в Иране. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
После атаки США на ядерные объекты Ирана 22 июня Тегеран впервые применил против Израиля новые ракеты Kheibar. По данным департамента по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР), были атакованы аэропорт Бен-Гурион, биологический исследовательский центр и центры командования и управления.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня после атак Израиля на иранские ядерные объекты. 22 июня в конфликт вступили США, нанеся удар по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Россия, КНР и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует.