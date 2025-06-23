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Ушаков: Россия находится в контакте с США по иранской ситуации

Ведомости

Москва продолжает контакты с Вашингтоном, в том числе по ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков прессе.

«Контакты с американцами идут. В том числе и по Ирану», – сказал Ушаков (цитата по ТАСС).

Помощник президента РФ также отметил, что 23 июня Путин проведет целую серию международных мероприятий. Первое из них – телефонный разговор с одним из ближневосточных лидеров. При этом разговор с американским лидером Дональдом Трампом на сегодняшний день не запланирован.

23 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил по прибытии в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, что Россия и Иран разделяют общие убеждения и проводят тесные консультации для противостояния общим вызовам и угрозам. Атаку США на ядерные объекты Ирана Арагчи расценил как нападение и агрессию. По его мнению, американские удары должны быть «однозначно осуждены».

США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня. Трамп предупредил о новых атаках в случае, если Тегеран не капитулирует. Россия, КНР и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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