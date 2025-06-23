Ушаков: Россия находится в контакте с США по иранской ситуации
Москва продолжает контакты с Вашингтоном, в том числе по ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков прессе.
Помощник президента РФ также отметил, что 23 июня Путин проведет целую серию международных мероприятий. Первое из них – телефонный разговор с одним из ближневосточных лидеров. При этом разговор с американским лидером Дональдом Трампом на сегодняшний день не запланирован.
23 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил по прибытии в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, что Россия и Иран разделяют общие убеждения и проводят тесные консультации для противостояния общим вызовам и угрозам. Атаку США на ядерные объекты Ирана Арагчи расценил как нападение и агрессию. По его мнению, американские удары должны быть «однозначно осуждены».
США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня. Трамп предупредил о новых атаках в случае, если Тегеран не капитулирует. Россия, КНР и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН.