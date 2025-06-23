Ушаков: Россия находится в контакте с США по иранской ситуации

23 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил по прибытии в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, что Россия и Иран разделяют общие убеждения и проводят тесные консультации для противостояния общим вызовам и угрозам. Атаку США на ядерные объекты Ирана Арагчи расценил как нападение и агрессию. По его мнению, американские удары должны быть «однозначно осуждены».