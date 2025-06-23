Израильский аэропорт Бен-Гурион возобновляет работу с 23 июня
Международный аэропорт Бен-Гурион с 23 июня возобновляет работу на прием и отправление рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство туризма Израиля.
В ведомстве указали, что воздушная гавань будет работать с ограничениями. В третьем терминале, из которого будут осуществляться вылеты, могут находиться одновременно не более 1500 пассажиров. Кроме того, на рейс можно зарегистрировать не более 50 человек.
Ожидается, что в еврейское государство из разных стран прибудет около 24 рейсов. Их будут координировать Управление аэропортов Израиля, Управление гражданской авиации Израиля (CAAI) и должностные лица, которые связаны с национальной безопасностью.
Обострение конфликта между Ираном и Израилем произошло 13 июня после израильских атак на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военных. 22 июня в конфликт вступили США. Американские силы нанесли удары по трем основным ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
После атак США вооруженные силы Ирана объявили о ракетном ударе по нескольким объектам в Израиле, включая Бен-Гурион и центр биологических исследований. Ракетные удары затронули жилые районы Тель-Авива, Нес-Ционы и Хайфы.