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Израильский аэропорт Бен-Гурион возобновляет работу с 23 июня

Ведомости

Международный аэропорт Бен-Гурион с 23 июня возобновляет работу на прием и отправление рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство туризма Израиля.

В ведомстве указали, что воздушная гавань будет работать с ограничениями. В третьем терминале, из которого будут осуществляться вылеты, могут находиться одновременно не более 1500 пассажиров. Кроме того, на рейс можно зарегистрировать не более 50 человек.

Ожидается, что в еврейское государство из разных стран прибудет около 24 рейсов. Их будут координировать Управление аэропортов Израиля, Управление гражданской авиации Израиля (CAAI) и должностные лица, которые связаны с национальной безопасностью.

Обострение конфликта между Ираном и Израилем произошло 13 июня после израильских атак на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военных. 22 июня в конфликт вступили США. Американские силы нанесли удары по трем основным ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

После атак США вооруженные силы Ирана объявили о ракетном ударе по нескольким объектам в Израиле, включая Бен-Гурион и центр биологических исследований. Ракетные удары затронули жилые районы Тель-Авива, Нес-Ционы и Хайфы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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