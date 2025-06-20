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Посольство РФ в Израиле получило 2000 обращений от россиян о выезде

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Посольство России в Израиле получило более 2000 обращений от граждан РФ, связанных с их выездом из страны на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства в Тель-Авиве Екатерина Таразевич.

«Подавляющее большинство обращается с вопросом как выехать и за рекомендациями», – пояснила представитель посольства (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, в первые дни гражданам предлагалось использовать пограничный переход между Израилем и Египтом, который функционирует круглосуточно. Однако в последние дни основной рекомендацией стало покидать Израиль через пограничные пункты с Иорданией, поскольку аэропорт Аммана работает в штатном режиме.

До этого посольство сообщало об отсутствии пострадавших среди россиян. Вместе с тем известен случай разрушения квартиры одного из граждан РФ в результате ракетного удара Ирана по городу Бат-Ям. Помощь от дипмиссии он не запрашивал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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