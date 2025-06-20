Посольство РФ в Израиле получило 2000 обращений от россиян о выезде

Посольство России в Израиле получило более 2000 обращений от граждан РФ, связанных с их выездом из страны на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства в Тель-Авиве Екатерина Таразевич.