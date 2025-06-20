Посольство РФ в Израиле получило 2000 обращений от россиян о выезде
Посольство России в Израиле получило более 2000 обращений от граждан РФ, связанных с их выездом из страны на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства в Тель-Авиве Екатерина Таразевич.
«Подавляющее большинство обращается с вопросом как выехать и за рекомендациями», – пояснила представитель посольства (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, в первые дни гражданам предлагалось использовать пограничный переход между Израилем и Египтом, который функционирует круглосуточно. Однако в последние дни основной рекомендацией стало покидать Израиль через пограничные пункты с Иорданией, поскольку аэропорт Аммана работает в штатном режиме.
До этого посольство сообщало об отсутствии пострадавших среди россиян. Вместе с тем известен случай разрушения квартиры одного из граждан РФ в результате ракетного удара Ирана по городу Бат-Ям. Помощь от дипмиссии он не запрашивал.