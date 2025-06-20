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Посольство сообщило об отсутствии пострадавших россиян в Израиле

Ведомости

Россияне не пострадали в результате ударов Ирана по территории Израиля, сообщила «РИА Новости» заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич.

«Раненых не было. По крайней мере, к нам такая информация не поступала», – сказала Таразевич.

При этом есть данные, что квартира одного из граждан РФ была разрушена, но помощи он не просил. Это произошло результате ракетного удара Ирана по городу Бат-Ям, уточнили в посольстве.

Конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации 13 июня. Израильская армия обстреляла территорию Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.

Посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов на фоне обострения конфликта рекомендовал россиянам покинуть Израиль до нормализации обстановки. По его словам, это можно сделать через границу с Египтом, где работает круглосуточный пограничный пункт возле города Эйлат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил также, что часть россиян были вывезены с территории Ирана через Азербайджан, это позволило им добраться до безопасных мест.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), в начале военных действий в Израиле находилось около 40 000 туристов. На сегодняшний день их число составляет около 32 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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