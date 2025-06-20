Посольство сообщило об отсутствии пострадавших россиян в Израиле
Россияне не пострадали в результате ударов Ирана по территории Израиля, сообщила «РИА Новости» заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич.
При этом есть данные, что квартира одного из граждан РФ была разрушена, но помощи он не просил. Это произошло результате ракетного удара Ирана по городу Бат-Ям, уточнили в посольстве.
Конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации 13 июня. Израильская армия обстреляла территорию Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.
Посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов на фоне обострения конфликта рекомендовал россиянам покинуть Израиль до нормализации обстановки. По его словам, это можно сделать через границу с Египтом, где работает круглосуточный пограничный пункт возле города Эйлат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил также, что часть россиян были вывезены с территории Ирана через Азербайджан, это позволило им добраться до безопасных мест.
По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), в начале военных действий в Израиле находилось около 40 000 туристов. На сегодняшний день их число составляет около 32 000.