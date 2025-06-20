Посольство сообщило об отсутствии пострадавших россиян в Израиле

Посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов на фоне обострения конфликта рекомендовал россиянам покинуть Израиль до нормализации обстановки. По его словам, это можно сделать через границу с Египтом, где работает круглосуточный пограничный пункт возле города Эйлат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил также, что часть россиян были вывезены с территории Ирана через Азербайджан, это позволило им добраться до безопасных мест.