«Тегеран скоро заплатит цену». Главные события ирано-израильского конфликта

Эскалация на Ближнем Востоке началась 13 июня с израильской атаки. В рамках операции «Восстающий лев» Израиль задействовал 200 боевых самолетов и нанес удары более чем по 800 целям, включая обогатительный завод в Натанзе, ядерный исследовательский центр в Исфахане, штаб-квартиру ядерной программы и здание минобороны в Тегеране. По иранским данным, в результате израильских атак были убиты 15 высокопоставленных военных. Reuters со ссылкой на источники писало о «не менее 20».