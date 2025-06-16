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«Тегеран скоро заплатит цену». Главные события ирано-израильского конфликта

Иран нанес самый мощный ракетный удар, россиянам рекомендовано покинуть Израиль
София Векслер
EPA / TASS
EPA / TASS

Военные действия между Ираном и Израилем продолжаются с 13 июня. В этот день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. Обмен ударами продолжается.

«Ведомости» собрали краткую сводку прошедших событий за 16 июня.

Последствия взаимных обстрелов

  • В ночь на 16 июня обстрелу иранскими баллистическими ракетами подверглись четыре района в центральной части Израиля. Tasnim писало, что в ходе атаки по Израилю воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) применяли гиперзвуковые баллистические ракеты. Они попали по Тель-Авиву и Хайфе. Агентство назвало атаку самым мощным ракетным ударом за последние четыре дня.

  • По данным израильского минздрава, при ударах Ирана пострадали 287 человек. Израильская национальная медицинская служба (MDA) сообщала, что в результате прилета иранских ракет погибли как минимум три человека. Госпитализированы 67 пострадавших.

  • Здание посольства США в Тель-Авиве получило небольшие повреждения в результате иранского удара по городу, сообщил посол в Израиле Майк Хакаби.

  • КСИР заявил, что заставил средства ПВО Израиля атаковать друг друга в ходе новой волны ракетных ударов.

  • Израильские военные нанесли удары по командным центрам сил специального назначения «Аль-Кудс» КСИР в Тегеране. По данным израильской армии, они использовались для организации атак против Израиля. С начала военной операции ЦАХАЛ уничтожила уже треть ракетных пусковых установок Ирана.

  • Представителя минздрава Ирана Хосейн Керманпур сообщил, что с начала израильской операции был госпитализирован 1481 пострадавший. Из них 224 человека скончались.

  • На севере Тегерана в результате израильской атаки был поврежден водопровод.

  • В иранском городе Керманшах повреждения получила больница.

О чем говорят стороны конфликта

  • Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что жители Тегерана «скоро заплатят цену» за действия иранских властей. По его словам, «диктатор в Тегеране превратился в трусливого убийцу», который ведет прицельные обстрелы израильского гражданского населения, чтобы удержать ЦАХАЛ от продолжения военной операции.

  • КСИР объявил о планах усилить операции против жизненно важных целей Израиля. В заявлении сказано, что они будут продолжаться «до полного уничтожения сионистского режима».

Рекомендации россиянам

  • Посол России в Израиле Анатолий Викторов рекомендовал россиянам покинуть еврейское государство до нормализации обстановки. Дипломат уточнил, что это можно сделать через границу с Египтом, где работает круглосуточный пограничный пункт возле Эйлата. Несколько десятков российских граждан уже воспользовались этим маршрутом.

  • Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Иран и Израиль. В туркомпаниях заявили об остановке продаж и небольшом количестве аннуляций уже забронированных туров. С туристами, которые находятся в обеих странах, находятся на связи принимающие компании. По данным РСТ, на момент обострения конфликта в Иране и Израиле находилось до 500 российских туристов.

Как развивается военный конфликт

  • Эскалация на Ближнем Востоке началась 13 июня с израильской атаки. В рамках операции «Восстающий лев» Израиль задействовал 200 боевых самолетов и нанес удары более чем по 800 целям, включая обогатительный завод в Натанзе, ядерный исследовательский центр в Исфахане, штаб-квартиру ядерной программы и здание минобороны в Тегеране. По иранским данным, в результате израильских атак были убиты 15 высокопоставленных военных. Reuters со ссылкой на источники писало о «не менее 20».

  • Иран объявил о начале ответной военной операции «Правдивое обещание III». Израильские военные сообщали, что всего исламская республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Тегеран запросил заседание Совбеза ООН.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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