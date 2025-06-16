КСИР: системы ПВО Израиля выведены из строя и нацелены друг на друга
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля повреждены и атакуют друг друга, сообщает Mehr News Agency со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«…В ходе новой волны ракетных операций, используя новые методы, они [КСИР] нарушили работу систем обороны противника, а уровни обороны израильского режима стали нацеливаться друг на друга», – говорится в материале.
По данным израильской национальной медицинской службы (MDA), в ночь на 16 июня в результате прилета четырех иранских ракет в центральную часть Израиля погибли как минимум три человека. Еще 67 были доставлены в больницы.
13 июня отношения Ирана и Израиля резко обострилось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к масштабной операции. Были атакованы иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В качестве ответной реакции Иран начал обстреливать Израиль ракетами и дронами. Обмен ударами продолжается.