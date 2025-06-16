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КСИР: системы ПВО Израиля выведены из строя и нацелены друг на друга

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля повреждены и атакуют друг друга, сообщает Mehr News Agency со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«…В ходе новой волны ракетных операций, используя новые методы, они [КСИР] нарушили работу систем обороны противника, а уровни обороны израильского режима стали нацеливаться друг на друга», – говорится в материале.

По данным израильской национальной медицинской службы (MDA), в ночь на 16 июня в результате прилета четырех иранских ракет в центральную часть Израиля погибли как минимум три человека. Еще 67 были доставлены в больницы.

13 июня отношения Ирана и Израиля резко обострилось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к масштабной операции. Были атакованы иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В качестве ответной реакции Иран начал обстреливать Израиль ракетами и дронами. Обмен ударами продолжается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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