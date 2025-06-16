За время ударов Ирана по Израилю погибли 24 человека
С начала эскалации конфликта от ударов Ирана по Израилю погибли 24 человека, пострадали около 600. Об этом сообщили в правительстве Израиля, передает «РИА Новости».
Как заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ночью 16 июня, более 70 женщин и детей погибли в результате трех атак Израиля на Иран. До этого иранские власти заявляли о более 220 погибших с 13 июня.
При атаках Ирана в ночь на 16 июня пострадали 287 человек в Израиле, сообщали в минздраве еврейского государства. Израильская национальная медицинская служба (MDA) сообщала, что в результате прилета иранских ракет погибли четыре человека.
Обострение ирано-израильского конфликта началось 13 июня. Тогда армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.