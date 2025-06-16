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За время ударов Ирана по Израилю погибли 24 человека

Ведомости

С начала эскалации конфликта от ударов Ирана по Израилю погибли 24 человека, пострадали около 600. Об этом сообщили в правительстве Израиля, передает «РИА Новости».

Как заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ночью 16 июня, более 70 женщин и детей погибли в результате трех атак Израиля на Иран. До этого иранские власти заявляли о более 220 погибших с 13 июня.

При атаках Ирана в ночь на 16 июня пострадали 287 человек в Израиле, сообщали в минздраве еврейского государства. Израильская национальная медицинская служба (MDA) сообщала, что в результате прилета иранских ракет погибли четыре человека.

Обострение ирано-израильского конфликта началось 13 июня. Тогда армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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