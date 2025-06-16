Минздрав Израиля сообщил о 287 пострадавших после ударов Ирана

В ночь на 16 июня обстрелу иранскими баллистическими ракетами подверглись четыре района в центральной части Израиля. По данным израильской национальной медицинской службы (MDA), в результате прилета иранских ракет погибли по меньшей мере три человека. Еще 67 были доставлены в больницы.