Минздрав Израиля сообщил о 287 пострадавших после ударов Ирана
При ударах Ирана пострадали 287 человек, они находятся в больницах. Об этом сообщили в минздраве Израиля.
В состоянии средней тяжести находятся 13 человек, 240 пострадавших получили легкие травмы.
Противостояние Ирана и Израиля обострилось 13 июня. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию, в ходе которой атаковала иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстреливать Израиль ракетами и дронами. Обмен ударами продолжается.
В ночь на 16 июня обстрелу иранскими баллистическими ракетами подверглись четыре района в центральной части Израиля. По данным израильской национальной медицинской службы (MDA), в результате прилета иранских ракет погибли по меньшей мере три человека. Еще 67 были доставлены в больницы.