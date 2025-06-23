ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Киевской области
Министерство обороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киевской области и объектам вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака была проведена в ночь на 23 июня с использованием высокоточного оружия и ударных беспилотников.
В ведомстве уточнили, что среди пораженных целей оказались инфраструктура военного аэродрома и арсенал минно-торпедного вооружения ВМС Украины.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – отметили в Минобороны РФ.
22 июня российское военное ведомство заявило об уничтожении более 70 украинских военнослужащих при ударе по учебно-тренировочному полигону ВСУ в Херсонской области. Атака была осуществлена «в момент наибольшего скопления личного состава противника». Сообщалось, что помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились более 10 автомобилей, а также расчета противовоздушной обороны вместе с дроном-перехватчиком «Таран».
17 июня сообщалось, что ВС РФ ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины. В тот день глава МВД Украины Игорь Клименко заявлял о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве.