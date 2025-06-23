ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Киевской области

22 июня российское военное ведомство заявило об уничтожении более 70 украинских военнослужащих при ударе по учебно-тренировочному полигону ВСУ в Херсонской области. Атака была осуществлена «в момент наибольшего скопления личного состава противника». Сообщалось, что помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились более 10 автомобилей, а также расчета противовоздушной обороны вместе с дроном-перехватчиком «Таран».