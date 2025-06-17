ВС РФ ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
Ночью российская армия нанесла групповой удар по объектам ВПК Украины в Киевской области и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны.
Атаку провели при помощи высокоточного оружия воздушного, наземного и морского базирования. Также использовались беспилотники.
«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», – заявили в военном ведомстве.
Утром 17 июня глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве. По его словам, на местах взрывов работают все экстренные службы.
10 июня Минобороны РФ также сообщало об ударах по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности, а также по пунктам управления, местам дислокации ВСУ, складам боеприпасов и горючего, объектам военных аэродромов и другой инфраструктуре ВПК.