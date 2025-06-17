ВС РФ ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

10 июня Минобороны РФ также сообщало об ударах по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности, а также по пунктам управления, местам дислокации ВСУ, складам боеприпасов и горючего, объектам военных аэродромов и другой инфраструктуре ВПК.