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ВС РФ нанесли удар по военным предприятиям и объектам в Киеве

Ведомости

В ночь на 10 июня Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар беспилотниками и высокоточным оружием по военным предприятиям и объектам в Киеве. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В частности, российские военные поразили предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности. Они также атаковали пункты управления и места дислокации вооруженных сил украины (ВСУ), сосредоточения военной техники, а также инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов и горючего.

Цели всех ударов были достигнуты, уточнили в ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал данные удары одними из самых масштабных с начала проведения спецоперации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

С вечера 9 июня до 05:50 мск 10 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских дрона над российскими регионами. Больше всего беспилотников – 46 – перехватили над Брянской областью, 20 – над Белгородской, по девять – над Воронежской областью и Крымом, по четыре – над Калужской областью и Татарстаном, три – над Московским регионом, по два – над Ленинградской, Орловской и Курской областями, еще один – над Смоленской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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