ВС РФ нанесли удар по военным предприятиям и объектам в Киеве

С вечера 9 июня до 05:50 мск 10 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских дрона над российскими регионами. Больше всего беспилотников – 46 – перехватили над Брянской областью, 20 – над Белгородской, по девять – над Воронежской областью и Крымом, по четыре – над Калужской областью и Татарстаном, три – над Московским регионом, по два – над Ленинградской, Орловской и Курской областями, еще один – над Смоленской.