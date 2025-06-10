ВС РФ нанесли удар по военным предприятиям и объектам в Киеве
В ночь на 10 июня Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар беспилотниками и высокоточным оружием по военным предприятиям и объектам в Киеве. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
В частности, российские военные поразили предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности. Они также атаковали пункты управления и места дислокации вооруженных сил украины (ВСУ), сосредоточения военной техники, а также инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов и горючего.
Цели всех ударов были достигнуты, уточнили в ведомстве.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал данные удары одними из самых масштабных с начала проведения спецоперации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
С вечера 9 июня до 05:50 мск 10 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских дрона над российскими регионами. Больше всего беспилотников – 46 – перехватили над Брянской областью, 20 – над Белгородской, по девять – над Воронежской областью и Крымом, по четыре – над Калужской областью и Татарстаном, три – над Московским регионом, по два – над Ленинградской, Орловской и Курской областями, еще один – над Смоленской.