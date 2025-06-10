ПВО сбила 102 украинских БПЛА над регионами России

Больше всего дронов (46) перехвачено над Брянской областью, 20 – над Белгородской, по девять – над Воронежской и Крымом, по четыре – над Калужской и Татарстаном, три – над Московским регионом, по два – над Ленинградской, Орловской и Курской, один – над Смоленской.