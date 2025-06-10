ПВО сбила 102 украинских БПЛА над регионами России
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских дрона над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
Беспилотники были сбиты с вечера 9 июня до 05:50 10 июня.
Больше всего дронов (46) перехвачено над Брянской областью, 20 – над Белгородской, по девять – над Воронежской и Крымом, по четыре – над Калужской и Татарстаном, три – над Московским регионом, по два – над Ленинградской, Орловской и Курской, один – над Смоленской.
В Ленинградской области с 6:00 объявлен режим воздушной опасности. В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Беспилотники уничтожены над Тосненским и Ломоносовским районами, уточнил он. Обошлось без жертв и разрушений. Росавиация ограничила работу «Пулково» с 05:02.
В Татарстане атака БПЛА отражена в Елабужском районе, написал в Telegram-канале глава района Рустем Нуриев. Угроз для жителей Елабуги нет, добавил он.