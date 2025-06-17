МВД Украины завило о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве
В ночь на 17 июня в Киеве произошли взрывы, повлекшие за собой повреждение ряда объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.
«Все экстренные службы работают на местах, просьба соблюдать ограничительные меры. Лично координирую проведение спасательных операций», – написал он.
10 июня Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по военным предприятиям и объектам инфраструктуры в Киеве с использованием беспилотников и высокоточного оружия. Целями атак стали предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности. Также были поражены пункты управления, места дислокации ВСУ, скопления военной техники, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и горючего.