МВД Украины завило о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве

10 июня Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по военным предприятиям и объектам инфраструктуры в Киеве с использованием беспилотников и высокоточного оружия. Целями атак стали предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности. Также были поражены пункты управления, места дислокации ВСУ, скопления военной техники, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и горючего.