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МВД Украины завило о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве

Ведомости

В ночь на 17 июня в Киеве произошли взрывы, повлекшие за собой повреждение ряда объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

«Все экстренные службы работают на местах, просьба соблюдать ограничительные меры. Лично координирую проведение спасательных операций», – написал он.

10 июня Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по военным предприятиям и объектам инфраструктуры в Киеве с использованием беспилотников и высокоточного оружия. Целями атак стали предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности. Также были поражены пункты управления, места дислокации ВСУ, скопления военной техники, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и горючего.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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