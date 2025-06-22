Минобороны заявило об уничтожении более 70 солдат ВСУ при ударе по полигону
В результате удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по полигону вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено более 70 украинских военных. Об этом сообщило министерство обороны России.
В ведомстве уточнили, что удар был нанесен по учебно-тренировочному полигону ВСУ в Херсонской области. Атака была осуществлена «в момент наибольшего скопления личного состава противника».
Помимо 70 человек личного состава ВСУ потеряли более 10 автомобилей, а также прикрывавший полигон расчет противовоздушной обороны с дроном-перехватчиком «Таран», отметили в министерстве.
Удар по полигону подтвердила и украинская сторона, однако там заявили о меньшем количестве погибших, сообщало украинское издание «Страна».