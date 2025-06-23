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Песков: удары США в Иране – это новый виток эскалации

Ведомости

В Кремле осуждают удары США по ядерным объектам в Иране и считают это новым витком эскалации напряженности в регионе. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, произошло увеличение количества участников конфликта.

«Новый виток эскалации напряженности в регионе, и, конечно, мы осуждаем это и выражаем сожаление в этой связи, глубокое сожаление», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что пока точно не установлено, какие последствия для ядерных объектов имели удары и нет ли угрозы радиационного загрязнения. Однако, по заявлениям МАГАТЭ, на данный момент признаков радиоактивного заражения не выявлено.

По словам Пескова, позиция РФ была четко изложена в сообщении МИДа. 22 июня министерство опубликовало заявление, в котором подчеркивается, что атаки на территорию суверенного государства грубо нарушают международное право, включая Устав ООН и резолюции Совбеза. Во внешнеполитическом ведомстве также предупредили о возможных серьезных последствиях, в том числе радиологического характера, и обратили внимание на риск дальнейшего разрастания конфликта на Ближнем Востоке, который «и без того охвачен множеством кризисов».

Кроме того, МИД РФ указал на значительный ущерб, нанесенный авторитету Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и системе проверок МАГАТЭ, которая основана на этом договоре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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