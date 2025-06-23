Песков: удары США в Иране – это новый виток эскалации
В Кремле осуждают удары США по ядерным объектам в Иране и считают это новым витком эскалации напряженности в регионе. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, произошло увеличение количества участников конфликта.
«Новый виток эскалации напряженности в регионе, и, конечно, мы осуждаем это и выражаем сожаление в этой связи, глубокое сожаление», – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также отметил, что пока точно не установлено, какие последствия для ядерных объектов имели удары и нет ли угрозы радиационного загрязнения. Однако, по заявлениям МАГАТЭ, на данный момент признаков радиоактивного заражения не выявлено.
По словам Пескова, позиция РФ была четко изложена в сообщении МИДа. 22 июня министерство опубликовало заявление, в котором подчеркивается, что атаки на территорию суверенного государства грубо нарушают международное право, включая Устав ООН и резолюции Совбеза. Во внешнеполитическом ведомстве также предупредили о возможных серьезных последствиях, в том числе радиологического характера, и обратили внимание на риск дальнейшего разрастания конфликта на Ближнем Востоке, который «и без того охвачен множеством кризисов».
Кроме того, МИД РФ указал на значительный ущерб, нанесенный авторитету Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и системе проверок МАГАТЭ, которая основана на этом договоре.