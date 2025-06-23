Песков: удары США в Иране – это новый виток эскалации

По словам Пескова, позиция РФ была четко изложена в сообщении МИДа. 22 июня министерство опубликовало заявление, в котором подчеркивается, что атаки на территорию суверенного государства грубо нарушают международное право, включая Устав ООН и резолюции Совбеза. Во внешнеполитическом ведомстве также предупредили о возможных серьезных последствиях, в том числе радиологического характера, и обратили внимание на риск дальнейшего разрастания конфликта на Ближнем Востоке, который «и без того охвачен множеством кризисов».