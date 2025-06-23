Песков ответил на вопрос о возможной поддержке Ирана

«Все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона и наши иранские друзья. Вот как раз сегодня состоятся в Москве контакты министра иностранных дел Ирана, где уже после вот этой вот драматической эскалации удастся обменяться мнениями», – ответил он.