Песков ответил на вопрос о возможной поддержке Ирана
Действия России по ирано-израильскому конфликту будут зависеть от переговоров 23 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сегодня ожидается встреча Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.
У представителя Кремля спросили, какие обязательства Москва готова на себя взять в этом конфликте и будет ли РФ поставлять оружие Ирану.
«Все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона и наши иранские друзья. Вот как раз сегодня состоятся в Москве контакты министра иностранных дел Ирана, где уже после вот этой вот драматической эскалации удастся обменяться мнениями», – ответил он.
На встрече Тегеран также сможет проинформировать Москву о своих предложениях и своем видении нынешней ситуации, добавил Песков.
19 июня Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФа заявил, что Москва предлагала Тегерану работать в области систем противовоздушной обороны (ПВО), но тогда иранская стороне не проявила интереса. Глава государства заявил, что договор о стратегическом партнерстве с Ираном не включает в себя статьи, связанные с оборонной сферой.
В январе этого года Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. В договоре прописано, что если Иран или Россия подвергнутся агрессии, то вторая сторона не должна оказывать военной или иной помощи агрессору. Службы разведки и безопасности двух стран будут обмениваться информацией и опытом, продолжать военное и военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в проведении совместных военных учений