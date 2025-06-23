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Песков ответил на вопрос о возможной поддержке Ирана

Ведомости

Действия России по ирано-израильскому конфликту будут зависеть от переговоров 23 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сегодня ожидается встреча Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

У представителя Кремля спросили, какие обязательства Москва готова на себя взять в этом конфликте и будет ли РФ поставлять оружие Ирану.

«Все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона и наши иранские друзья. Вот как раз сегодня состоятся в Москве контакты министра иностранных дел Ирана, где уже после вот этой вот драматической эскалации удастся обменяться мнениями», – ответил он.

На встрече Тегеран также сможет проинформировать Москву о своих предложениях и своем видении нынешней ситуации, добавил Песков.

19 июня Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФа заявил, что Москва предлагала Тегерану работать в области систем противовоздушной обороны (ПВО), но тогда иранская стороне не проявила интереса. Глава государства заявил, что договор о стратегическом партнерстве с Ираном не включает в себя статьи, связанные с оборонной сферой.

В январе этого года Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. В договоре прописано, что если Иран или Россия подвергнутся агрессии, то вторая сторона не должна оказывать военной или иной помощи агрессору. Службы разведки и безопасности двух стран будут обмениваться информацией и опытом, продолжать военное и военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в проведении совместных военных учений

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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