Израиль сообщил об ударе по окрестностям ядерного объекта в иранском Фордо

23 июня армия Израиля нанесла удар по тюрьме «Эвин» в Тегеране, в которой содержатся иранские политические заключенные. Издание The Jerusalem Post также сообщило, что, согласно заявлению министра обороны Исраэля Каца, Израиль атаковал различные объекты в Тегеране, в том числе штаб-квартиру Басидж. По словам источника газеты, в ходе последнего удара Израиля по Ирану были убиты «сотни» членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).