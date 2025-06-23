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Израиль сообщил об ударе по окрестностям ядерного объекта в иранском Фордо

Целью атаки в ЦАХАЛ назвали блокировку пути проезда к объекту
Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по окрестностям ядерного объекта в иранском Фордо, чтобы заблокировать пути проезда к нему. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

23 июня армия Израиля нанесла удар по тюрьме «Эвин» в Тегеране, в которой содержатся иранские политические заключенные. Издание The Jerusalem Post также сообщило, что, согласно заявлению министра обороны Исраэля Каца, Израиль атаковал различные объекты в Тегеране, в том числе штаб-квартиру Басидж. По словам источника газеты, в ходе последнего удара Израиля по Ирану были убиты «сотни» членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В армии Израиля заявили также об ударе по корпусу «Альборз», отвечающему за безопасность нескольких городов в районе Тегерана. Были атакованы различные подразделения вооруженных сил иранского режима, а также объекты, принадлежащие силам внутренней безопасности и КСИР.

Противостояние между Ираном и Израилем обострилось 13 июня после израильских атак на иранские ядерные объекты и ликвидации нескольких высокопоставленных военных. 22 июня к конфликту присоединились США, ударив по трем основным ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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