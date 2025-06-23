Израиль сообщил об ударе по окрестностям ядерного объекта в иранском Фордо

Израиль сообщил об ударе по окрестностям ядерного объекта в иранском ФордоЦелью атаки в ЦАХАЛ назвали блокировку пути проезда к объекту
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по окрестностям ядерного объекта в иранском Фордо, чтобы заблокировать пути проезда к нему. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.
23 июня армия Израиля нанесла удар по тюрьме «Эвин» в Тегеране, в которой содержатся иранские политические заключенные. Издание The Jerusalem Post также сообщило, что, согласно заявлению министра обороны Исраэля Каца, Израиль атаковал различные объекты в Тегеране, в том числе штаб-квартиру Басидж. По словам источника газеты, в ходе последнего удара Израиля по Ирану были убиты «сотни» членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В армии Израиля заявили также об ударе по корпусу «Альборз», отвечающему за безопасность нескольких городов в районе Тегерана. Были атакованы различные подразделения вооруженных сил иранского режима, а также объекты, принадлежащие силам внутренней безопасности и КСИР.
Противостояние между Ираном и Израилем обострилось 13 июня после израильских атак на иранские ядерные объекты и ликвидации нескольких высокопоставленных военных. 22 июня к конфликту присоединились США, ударив по трем основным ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.