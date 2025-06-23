Путин: «Орешник» хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях

9 июня помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что переговорщикам было тяжело ехать на второй раунд встречи после терактов в Брянской и Курской областях. По его словам, граждане теперь требуют ударов «Орешником» по Киеву и Львову.