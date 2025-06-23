Путин: «Орешник» хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях
Новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лучшими выпускниками военных вузов.
Глава государства уточнил, что разворачивается серийное производство «Орешника».
В ноябре 2024 г. Россия впервые применила по Украине ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. В рамках комбинированного удара был поражен объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске – завод «Южмаш». Удар стал ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь российской территории и последовавшие за этим атаки.
9 июня помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что переговорщикам было тяжело ехать на второй раунд встречи после терактов в Брянской и Курской областях. По его словам, граждане теперь требуют ударов «Орешником» по Киеву и Львову.