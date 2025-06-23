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Зеленский встретился с Карлом III

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с британским королем Карлом III. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Переговоры прошли за обедом в Виндзорском замке перед переговорами с премьер-министром Киром Стармером. «Они встречались несколько раз, король оказывал поддержку президенту и народу Украины с самого начала боевых действий», – отмечает телеканал.

Прошлая встреча состоялась в марте этого года, через два дня после перепалки Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Впервые встреча Зеленского с Карлом III состоялась в 2023 г. Король Великобритании также посещал украинских военнослужащих, проходящих подготовку в британском Уилтшире.

Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне писала, что отношение Трампа к Великобритании стало «прохладным» с тех пор, как Карл III принял украинского лидера Зеленского в Сандрингеме в марте.

Издание писало, что союзники Трампа дали понять британским официальным лицам в США, что «фотографии короля с украинским лидером заставили его почувствовать себя “менее особенным” в связи с приглашением монарха посетить Великобританию с государственным визитом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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