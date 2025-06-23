Зеленский встретился с Карлом III
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с британским королем Карлом III. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Переговоры прошли за обедом в Виндзорском замке перед переговорами с премьер-министром Киром Стармером. «Они встречались несколько раз, король оказывал поддержку президенту и народу Украины с самого начала боевых действий», – отмечает телеканал.
Прошлая встреча состоялась в марте этого года, через два дня после перепалки Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Впервые встреча Зеленского с Карлом III состоялась в 2023 г. Король Великобритании также посещал украинских военнослужащих, проходящих подготовку в британском Уилтшире.
Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне писала, что отношение Трампа к Великобритании стало «прохладным» с тех пор, как Карл III принял украинского лидера Зеленского в Сандрингеме в марте.
Издание писало, что союзники Трампа дали понять британским официальным лицам в США, что «фотографии короля с украинским лидером заставили его почувствовать себя “менее особенным” в связи с приглашением монарха посетить Великобританию с государственным визитом».