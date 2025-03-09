Трамп прохладно отреагировал на встречу короля Карла III с Зеленским

Карл III принял Зеленского в поместье Сандрингем 2 марта, писал Sky News. Встреча состоялась спустя несколько дней после скандальной перепалки украинского лидера с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме. 28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о добыче редкоземельных металлов, но после ссоры с Трампом и Вэнсом в присутствии прессы президент Украины досрочно покинул Белый дом, а документ так и не был подписан.