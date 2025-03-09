Трамп прохладно отреагировал на встречу короля Карла III с Зеленским
Отношение президента США Дональда Трампа к Великобритании стало «прохладным» с тех пор, как король Карл III принял украинского лидера Владимира Зеленского в Сандрингеме, пишет Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне.
По данным издания, союзники Трампа дали понять британским официальным лицам в США, что «фотографии короля с украинским лидером заставили его почувствовать себя «менее особенным» в связи с приглашением монарха посетить Великобританию с государственным визитом». В ответ было сказано, что со стороны правительства неуместно «приказывать» королю не встречаться с Зеленским.
Карл III принял Зеленского в поместье Сандрингем 2 марта, писал Sky News. Встреча состоялась спустя несколько дней после скандальной перепалки украинского лидера с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме. 28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о добыче редкоземельных металлов, но после ссоры с Трампом и Вэнсом в присутствии прессы президент Украины досрочно покинул Белый дом, а документ так и не был подписан.