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Трамп прохладно отреагировал на встречу короля Карла III с Зеленским

Ведомости

Отношение президента США Дональда Трампа к Великобритании стало «прохладным» с тех пор, как король Карл III принял украинского лидера Владимира Зеленского в Сандрингеме, пишет Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне.

По данным издания, союзники Трампа дали понять британским официальным лицам в США, что «фотографии короля с украинским лидером заставили его почувствовать себя «менее особенным» в связи с приглашением монарха посетить Великобританию с государственным визитом». В ответ было сказано, что со стороны правительства неуместно «приказывать» королю не встречаться с Зеленским.

Карл III принял Зеленского в поместье Сандрингем 2 марта, писал Sky News. Встреча состоялась спустя несколько дней после скандальной перепалки украинского лидера с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме. 28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о добыче редкоземельных металлов, но после ссоры с Трампом и Вэнсом в присутствии прессы президент Украины досрочно покинул Белый дом, а документ так и не был подписан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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