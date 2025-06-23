Reuters: ответ Ирана на удары США может последовать в ближайшие дни
В США считают, что ответ Тегерана на удары США по территории Ирана может последовать в ближайшие дни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских должностных лиц.
Сейчас Вашингтон оценивают риск атаки Ирана как высокий. Тем не менее собеседники агентства утверждают, что США заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
13 июня конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации. Тогда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские силы ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Агентство Tasnim писало, что начальник штаба вооруженных сил Ирана Сейед Абдолрахим Мусави пообещал, что США будут наказаны за удары по стране и поддержку Израиля. Мусави подчеркнул, что США, продолжая оказывать поддержку Израилю, нарушили суверенитет Ирана.
Иранский президент Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Вашингтон должен получить ответ за удары. Пезешкиан также обвинил США в недобросовестности, потому что в ходе переговоров по ядерной программе они говорили о мирном урегулировании этого вопроса.