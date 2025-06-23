Офис Нетаньяху: Иран выпустил 500 ракет по Израилю с начала эскалации
С 13 июня в рамках операции «Народ как лев» Иран нанес массированный удар по Израилю, выпустив свыше 500 ракет и более 1000 беспилотников. Об этом сообщает советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.
По его данным, в результате атаки погибли 25 человек, еще 1361 получили ранения. Из них 14 находятся в тяжелом состоянии, 55 – в состоянии средней степени тяжести, 1292 – с легкими травмами.
По сведениям службы тыла, около 15 000 граждан были вынуждены покинуть свои дома. Из них почти 11 000 размещены в гостиницах за счет государства, остальные нашли убежище у родных и близких.
The Wall Street Journal писала, что Израиль может завершить боевые действия в скором времени. США попросили передать это сообщение Тегерану. По словам израильских источников, Армия обороны Израиля рассчитывает в ближайшие дни поразить все намеченные военные цели в Иране, что создаст возможность для завершения боевых действий.