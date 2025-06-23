Офис Нетаньяху: Иран выпустил 500 ракет по Израилю с начала эскалации

The Wall Street Journal писала, что Израиль может завершить боевые действия в скором времени. США попросили передать это сообщение Тегерану. По словам израильских источников, Армия обороны Израиля рассчитывает в ближайшие дни поразить все намеченные военные цели в Иране, что создаст возможность для завершения боевых действий.