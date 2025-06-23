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Иран атаковал американскую базу в Катаре

Ведомости

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

По информации источников, в Дохе были слышны звуки нескольких взрывов. Официального подтверждения от катарских или американских властей на момент публикации не поступало, отмечает издание.

В заявлении КСИР говорится, что операция «Бешарат аль-Фатх» («Весть о победе») стала ответом на «военную агрессию преступного режима США» против мирных ядерных объектов Ирана. Атака была проведена по решению Высшего совета национальной безопасности Ирана и под руководством Центрального штаба «Хатам аль-Анбия». Удар сопровождался религиозным лозунгом «О, Аба Абдалла Хусейн!».

База Аль-Удейд – крупнейший центр дислокации ВВС США на Ближнем Востоке и важнейший пункт американской военной инфраструктуры в Западной Азии.

До этого власти Катара приняли решение временно закрыть воздушное пространство страны для обеспечения безопасности. Это произошло на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем, который перешел в новую фазу 13 июня после израильских атак на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военных. 22 июня к противостоянию присоединились США, нанеся удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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