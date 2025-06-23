Иран атаковал американскую базу в Катаре

До этого власти Катара приняли решение временно закрыть воздушное пространство страны для обеспечения безопасности. Это произошло на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем, который перешел в новую фазу 13 июня после израильских атак на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военных. 22 июня к противостоянию присоединились США, нанеся удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане.