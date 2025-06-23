Иран атаковал американскую базу в Катаре
Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.
По информации источников, в Дохе были слышны звуки нескольких взрывов. Официального подтверждения от катарских или американских властей на момент публикации не поступало, отмечает издание.
В заявлении КСИР говорится, что операция «Бешарат аль-Фатх» («Весть о победе») стала ответом на «военную агрессию преступного режима США» против мирных ядерных объектов Ирана. Атака была проведена по решению Высшего совета национальной безопасности Ирана и под руководством Центрального штаба «Хатам аль-Анбия». Удар сопровождался религиозным лозунгом «О, Аба Абдалла Хусейн!».
База Аль-Удейд – крупнейший центр дислокации ВВС США на Ближнем Востоке и важнейший пункт американской военной инфраструктуры в Западной Азии.
До этого власти Катара приняли решение временно закрыть воздушное пространство страны для обеспечения безопасности. Это произошло на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем, который перешел в новую фазу 13 июня после израильских атак на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военных. 22 июня к противостоянию присоединились США, нанеся удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане.