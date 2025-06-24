Al Mayadeen: в окрестностях военной базы на севере от Багдада произошли взрывы

Эскалация на Ближнем Востоке началась 13 июня после израильских ударов по иранским ядерным объектам и ликвидации высокопоставленных военных. В ответ Иран начал массированные обстрелы территории Израиля. 22 июня США нанесли удары по иранским ядерным комплексам в Фордо, Исфахане и Натанзе.