Al Mayadeen: в окрестностях военной базы на севере от Багдада произошли взрывы
В окрестностях иракской военной базы Эт-Таджи, расположенной к северу от Багдада, произошел взрыв. На этом объекте находятся американские военнослужащие. По данным телеканала Al Mayadeen, предположительно, атака была совершена неопознанным беспилотником.
В результате инцидента повреждены радиолокационная станция, блок с электротехникой и топливные баки на базе. По предварительной информации, жертв нет.
23 июня Иран выпустил серию ракет по американским военным объектам в Катаре и Ираке. По данным источников CNN, Белый дом и Пентагон заранее отслеживали возможные угрозы.
Эскалация на Ближнем Востоке началась 13 июня после израильских ударов по иранским ядерным объектам и ликвидации высокопоставленных военных. В ответ Иран начал массированные обстрелы территории Израиля. 22 июня США нанесли удары по иранским ядерным комплексам в Фордо, Исфахане и Натанзе.