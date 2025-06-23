Что известно об ударе Ирана по американским базам

Что известно об ударе Ирана по американским базамТегеран назвал атаки ответом на действия США
23 июня Иран выпустил серию ракет по американским военным объектам, расположенным в Катаре и Ираке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух официальных лиц, знакомых с ситуацией. Основной целью стал стратегически важный объект – авиабаза Аль-Удейд в Катаре, где располагается штаб ВВС США и одно из крупнейших американских военных присутствий в регионе.
По данным источников, Белый дом и Пентагон заранее отслеживали возможные угрозы. Министр обороны США Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн в момент атаки находились в Ситуационном центре.
Корпус стражей исламской революции подтвердил нанесение удара, назвав его ответом на действия США против ядерных объектов Ирана. В официальном сообщении КСИР заявлено, что операция под названием «Бешарат аль-Фатх» («Весть о победе») была проведена по решению Высшего совета национальной безопасности Ирана и координировалась Центральным командованием «Хатам аль-Анбия». В заявлении подчеркивается, что удар по Аль-Удейд был разрушительным и направлен на ключевую американскую военную инфраструктуру.
При этом иранский Совет национальной безопасности подчеркнул, что операция не была направлена против Катара и не представляет угрозы для его народа.
Министерство обороны Катара, в свою очередь, заявило, что в результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших. Как пишет The New York Times, Иран заранее скоординировал ракетный удар по базе США с катарскими властями.
США также заявили, что персонал базы был эвакуирован еще неделю назад.
Как сообщает Nour News, шесть иранских ракет ударили по базе ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Позднее секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана сообщил, что количество ракет, которые Иран использовал для атаки на авиабазу Аль-Удейд, было таким же, как и количество ракет, которые США использовали для ударов по иранским ядерным объектам.
Тем временем президент США Дональд Трамп собрал срочное совещание с высшим военным и политическим руководством страны, передает Fox News.