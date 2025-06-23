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Что известно об ударе Ирана по американским базам

Тегеран назвал атаки ответом на действия США
Татьяна Мозолевская
REUTERS
REUTERS

23 июня Иран выпустил серию ракет по американским военным объектам, расположенным в Катаре и Ираке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух официальных лиц, знакомых с ситуацией. Основной целью стал стратегически важный объект – авиабаза Аль-Удейд в Катаре, где располагается штаб ВВС США и одно из крупнейших американских военных присутствий в регионе.

По данным источников, Белый дом и Пентагон заранее отслеживали возможные угрозы. Министр обороны США Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн в момент атаки находились в Ситуационном центре.

Корпус стражей исламской революции подтвердил нанесение удара, назвав его ответом на действия США против ядерных объектов Ирана. В официальном сообщении КСИР заявлено, что операция под названием «Бешарат аль-Фатх» («Весть о победе») была проведена по решению Высшего совета национальной безопасности Ирана и координировалась Центральным командованием «Хатам аль-Анбия». В заявлении подчеркивается, что удар по Аль-Удейд был разрушительным и направлен на ключевую американскую военную инфраструктуру.

При этом иранский Совет национальной безопасности подчеркнул, что операция не была направлена против Катара и не представляет угрозы для его народа.

Министерство обороны Катара, в свою очередь, заявило, что в результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших. Как пишет The New York Times, Иран заранее скоординировал ракетный удар по базе США с катарскими властями.

США также заявили, что персонал базы был эвакуирован еще неделю назад.

Как сообщает Nour News, шесть иранских ракет ударили по базе ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Позднее секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана сообщил, что количество ракет, которые Иран использовал для атаки на авиабазу Аль-Удейд, было таким же, как и количество ракет, которые США использовали для ударов по иранским ядерным объектам.

Тем временем президент США Дональд Трамп собрал срочное совещание с высшим военным и политическим руководством страны, передает Fox News.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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