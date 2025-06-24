Песков: мнение Медведева для Кремля важнее, чем все другие точки зрения
Для Кремля важно мнение зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Дмитрий Анатольевич твердо и последовательно высказывает свою точку зрения. Конечно, она для нас важнее, чем все другие точки зрения», – сказал он.
Таким образом Песков ответил на вопрос о реакции президента США Дональда Трампа на слова Медведева.
22 июня Трамп в своей соцсети TruthSocial написал, что США запустили 30 ракет с ядерных подводных лодок по Ирану и все они достигли своих целей. При этом он прокомментировал слова Медведева о том, что некоторые страны были бы готовы передать Ирану ядерное оружие, попросив предупредить его, «если это подтвердится».
Позже Медведев ответил, что в планах России нет поставок оружия в Иран, так как страна подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), чего не сделал Израиль.