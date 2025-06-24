Песков: мнение Медведева для Кремля важнее, чем все другие точки зрения

22 июня Трамп в своей соцсети TruthSocial написал, что США запустили 30 ракет с ядерных подводных лодок по Ирану и все они достигли своих целей. При этом он прокомментировал слова Медведева о том, что некоторые страны были бы готовы передать Ирану ядерное оружие, попросив предупредить его, «если это подтвердится».