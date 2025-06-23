Медведев ответил на пост Трампа осуждением ударов США по Ирану
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова президента США Дональда Трампа о том, что к ядерному оружию нельзя относиться легкомысленно, заявил, что осуждает американскую атаку на объекты ядерной инфраструктуры Ирана. Об этом он написал в соцсети X.
Он также пояснил, что в планах России нет поставок оружия в Иран, так как страна подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), чего не сделал Израиль.
22 июня Трамп в своей соцсети TruthSocial написал, что США запустили 30 ракет с ядерных подводных лодок по Ирану и все они достигли своих целей. При этом он прокомментировал слова Медведева о том, что некоторые страны были бы готовы передать Ирану ядерное оружие, попросив предупредить его, «если это подтвердится».
Зампредседателя Совбеза в посте в Telegram-канале отметил, что Трамп, атаковав Иран, может и не получить Нобелевскую премию мира: «С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!»