Трамп ответил Медведеву о возможности поставки ядерного оружия рядом стран Ирану

«Слышал ли я, как бывший президент Медведев из России небрежно произнес "N-слово" (имеется в виду слово nuclear) и сказал, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал или это просто плод моего воображения? Если он это сказал и если это подтвердится, пожалуйста, дайте мне знать сразу», – написал он.