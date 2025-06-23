Трамп ответил Медведеву о возможности поставки ядерного оружия рядом стран Ирану

Трамп ответил Медведеву о возможности поставки ядерного оружия рядом стран ИрануОн также заявил о новом ударе – запуске 30 ракет с ядерных подводных лодок США
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что некоторые страны были бы готовы передать Ирану ядерное оружие. Он отметил, что такие слова не должны восприниматься легкомысленно. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«Слышал ли я, как бывший президент Медведев из России небрежно произнес "N-слово" (имеется в виду слово nuclear) и сказал, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал или это просто плод моего воображения? Если он это сказал и если это подтвердится, пожалуйста, дайте мне знать сразу», – написал он.
Трамп также заявил о запуске 30 ракет с ядерных подводных лодок США. По его словам, все они достигли своих целей. Трамп назвал их «самым мощным и смертоносным» вооружением за все время. Он добавил, что оборудование ядерных подводных лодок США на 20 лет опережает уровень остальных стран.
22 июня Медведев написал в своем Telegram-канале, что ряд стран готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект. В своем посте Медведев перечислил «чего добились» США, нанеся удары по иранским ядерным объектам. В последнем пункте списка Медведев усомнился в шансах Трампа получить Нобелевскую премию мира: «С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!»
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня. Это произошло после атаки Израиля на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военных. 22 июня к боевым действиям присоединились США. Американские силы нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи назвал удары по Исламской Республике неспровоцированной агрессией, не имеющей оправдания.