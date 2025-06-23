Путин: агрессия против Ирана не имеет оправданий и оснований

Путин: агрессия против Ирана не имеет оправданий и основанийРоссия окажет содействие иранскому народу
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Во время встречи он назвал удары по Ирану неспровоцированной агрессией, которая не имеет оправдания. Об этом сообщает Кремль.
Президент подчеркнул, что Москва предпринимает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу.
«У нас с Ираном давние, добрые, надёжные отношения», – сказал президент.
Глава МИД Ирана выразил благодарность России «за решительное осуждение действий Израиля и США». По словам министра, Россия находится «на правильной стороне». Аракчи также заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке растет из-за действий со стороны США и Израиля в отношении иранских ядерных объектов.
По словам Аракчи, российская сторона всегда выступала партнером для Ирана в сфере мирного атома. Москва сыграла позитивную роль в переговорах по ядерной программе Тегерана, добавил он.
Тегеран считает действия США и Израиля на территории Ирана нелегитимными, поэтому иранская сторона имеет право на защиту, заявил иранский министр.
Кроме того, Путин передал наилучшие пожелания президенту республики Масуду Пезешкиану и верховному лидеру аятолле Али Хаменеи. Аракчи ответил аналогичными пожеланиями от руководства Ирана.
Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. Тогда Израиль напал на Иран, нанеся удары по ядерным объектам республики, Тегеран начал ответные атаки.
США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня. Трамп предупредил о новых атаках в случае, если Тегеран не капитулирует. Россия, КНР и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции Совета Безопасности ООН.
20 июня Аракчи провел встречу в Женеве с главами МИД Франции Жан-Ноэлем Барро, Германии Йоханном Вадефулем и Великобритании Дэвидом Лэмми. По их итогам стороны договорились продолжить диалог. Как сообщали СМИ, к конкретным договоренностям эта встреча не привела.