Министр иностранных дел Ирана прилетел в Москву

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Израильская армия в этот день ударила по иранским ядерным объектам и убила несколько высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран обстрелял Тель-Авив с помощью ракет и беспилотников. Боевые действия продолжаются.