Министр иностранных дел Ирана прилетел в Москву
Ожидается, что у Аракчи в Москве 23 июня состоятся встречи с представителями российской власти, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Центральной темой переговоров станут удары США и Израиля по Ирану.
20 июня в Женеве прошла встреча Аракчи с главами МИД Франции Жан-Ноэлем Барро, Германии Йоханном Вадефулем и Великобритании Дэвидом Лэмми. По их итогам стороны договорились продолжить диалог. Как сообщали СМИ, к конкретным договоренностям эта встреча не привела.
Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Израильская армия в этот день ударила по иранским ядерным объектам и убила несколько высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран обстрелял Тель-Авив с помощью ракет и беспилотников. Боевые действия продолжаются.
22 июня в конфликт официально вступил Вашингтон. Американские силы при помощи тяжелых бомбардировщиков нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран пообещал ответить на американский удар по своим объектам. Россия, Китай а также ряд других стран осудили нападение.