Кремль: Путин и Аракчи не обсуждали посредничество России между Ираном и США

22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана, который обострился 13 июня после израильских атак на иранские ядерные объекты. Американские удары поразили три крупнейших ядерных комплекса в Фордо, Исфахане и Натанзе. После этого, 23 июня, Иран атаковал военные объекты США в Катаре и Ираке, однако, по сообщениям американской стороны, пострадавших от ударов нет, все ракеты удалось отразить. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что Иран «выпустил пар» и теперь конфликт может быть решен.