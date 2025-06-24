Кремль: Путин и Аракчи не обсуждали посредничество России между Ираном и США
На встрече президента РФ Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи не обсуждался вопрос посредничества России в конфликте между США и Ираном, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, об этом речь не заходила», – ответил Песков на вопросы о том, просил ли что-либо передать Аракчи американской стороне и поступали ли предложения об урегулировании конфликта.
Пресс-секретарю президента также задали вопрос о том, предупредил ли иранский министр Путина об ответных ударах по американским военным базам США в Ираке и Катаре. Песков напомнил, что заявления от Ирана, «в том числе на официальном уровне», об этом были известны и до встречи Путина и Аракчи. «Поэтому, собственно, это было анонсировано», – заключил он.
22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана, который обострился 13 июня после израильских атак на иранские ядерные объекты. Американские удары поразили три крупнейших ядерных комплекса в Фордо, Исфахане и Натанзе. После этого, 23 июня, Иран атаковал военные объекты США в Катаре и Ираке, однако, по сообщениям американской стороны, пострадавших от ударов нет, все ракеты удалось отразить. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что Иран «выпустил пар» и теперь конфликт может быть решен.
24 июня стороны подтвердили решение о перемирии, но, по данным Израиля, Иран нарушил условия о прекращении огня. В Тегеране отрицают эти обвинения.