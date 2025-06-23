Трамп: Иран ответил слабым ударом и выпустил пар

Трамп: Иран ответил слабым ударом и выпустил парПрезидент США поблагодарил Тегеран за раннее предупреждение
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Иран «выпустил пар», и теперь конфликт можно будет решить мирно. Об этом американский лидер написал в соцсети TruthSocial, поблагодарив государство за раннее предупреждение о ракетных ударах.
Глава государства подтвердил, что после атаки Ирана по военным базам США в Катаре нет пострадавших и погибших американцев и катарцев. В том числе это произошло благодаря предупреждению и последующей эвакуации граждан. Президент назвал «слабой» атаку, состоящую из 14 ракет, т.к. 13 из них были отражены. Одна воздушная цель двигалась «в безвредном направлении».
«Возможно, теперь Иран сможет двигаться к миру и гармонии в регионе – и я с энтузиазмом призову Израиль поступить так же», – заявил Трамп. Он также поблагодарил эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани за «все, что он сделал для поиска мира в регионе».
Иран ударил по военным базам США в Катаре и Ираке 23 июня. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана эту атаку назвали ответом на агрессию «преступного режима» Соединенных Штатов. Удар по базе Аль-Удейд был нанесен по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командования «Хатам аль-Анбия».