Трамп: Иран ответил слабым ударом и выпустил пар

«Возможно, теперь Иран сможет двигаться к миру и гармонии в регионе – и я с энтузиазмом призову Израиль поступить так же», – заявил Трамп. Он также поблагодарил эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани за «все, что он сделал для поиска мира в регионе».