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Трамп: Иран ответил слабым ударом и выпустил пар

Президент США поблагодарил Тегеран за раннее предупреждение
Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Иран «выпустил пар», и теперь конфликт можно будет решить мирно. Об этом американский лидер написал в соцсети TruthSocial, поблагодарив государство за раннее предупреждение о ракетных ударах.

Глава государства подтвердил, что после атаки Ирана по военным базам США в Катаре нет пострадавших и погибших американцев и катарцев. В том числе это произошло благодаря предупреждению и последующей эвакуации граждан. Президент назвал «слабой» атаку, состоящую из 14 ракет, т.к. 13 из них были отражены. Одна воздушная цель двигалась «в безвредном направлении».

«Возможно, теперь Иран сможет двигаться к миру и гармонии в регионе – и я с энтузиазмом призову Израиль поступить так же», – заявил Трамп. Он также поблагодарил эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани за «все, что он сделал для поиска мира в регионе».

Иран ударил по военным базам США в Катаре и Ираке 23 июня. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана эту атаку назвали ответом на агрессию «преступного режима» Соединенных Штатов. Удар по базе Аль-Удейд был нанесен по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командования «Хатам аль-Анбия». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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